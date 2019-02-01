Эксперты и потребители предсказали проблемы из-за дифференциации тарифа ФСК

В вопросе дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак принял сторону Минэнерго, не поддержав крупных промпотребителей. Об этом пишет «Независимая газета». Однако, эксперты считают, что это решение в долгосрочной перспективе может привести к дополнительной нагрузке для промпотребителей в объеме более 40 миллиардов рублей и другим негативным последствиям.

Профильным ведомствам поручено подготовить механизм реализации этой инициативы, такое решение было принято на закрытом совещании, состоявшемся на этой неделе. В дальнейшем обсуждение этого вопроса также будет идти в закрытом режиме, учитывая болезненность этой темы для бизнеса, сообщил изданию источник в одном из Федеральных органов исполнительной власти.

Газета напоминает, что закон о поэтапной ликвидации «последней мили» – одного из видов перекрестного субсидирования в электроэнергетике был принят в России пять лет назад – в 2013 году. При этом в последнее время Минэнерго и «Россети» лоббируют инициативу, которая предусматривает введение аналогичного по принципу механизма.

Участники одного из обсуждений темы перекрестного субсидирования в Госдуме, состоявшемся в декабре 2018 года, просили провести комплексную оценку влияния инициативы Минэнерго и «Россетей» на экономику. Представители крупных промпотребителей тогда отметили, что дифференциация тарифов ФСК нарушает принципы проведенной реформы и решения по ликвидации «последней мили». Также, по их словам, это решение не учитывает общие показатели «Россетей» за период 2015–2017 годов: консолидированную EBITDА в размере 828 миллиардов рублей и дивиденды ФСК в размере 54 миллиардов рублей, 80 процентов из которых получают «Россети».

Как отмечал один из участников заседания, «Россети» открыто заявляют об использовании возникающей экономии региональных сетей «не на снижение тарифов, а на покрытие якобы недоучтенных затрат». В итоге, по его словам, крупные потребители «будут вынуждены строить собственные блок-станции или сокращать электропотребление, что только «закрутит» дальше по спирали проблему перекрестного субсидирования».

Отдельные потребители из-за неопределенности ситуации строят собственную генерацию и заявляют о снижении сроков окупаемости данных инвестпроектов с пяти–семи лет до трех–пяти лет, если будет реализована инициатива Минэнерго и «Россетей».

Директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев считает фикцией заявления «Россетей» и регуляторов о возможном снижении тарифов для малого бизнеса. «По данным сетевой монополии, накопленный объем выпадающих доходов, подлежащих возмещению, составляет около 734 миллиарда рублей. То есть весь объем дополнительных доходов за счет повышения тарифа ФСК, которые планируется поэтапно довести до 38 миллиардов рублей, уйдет на возмещение этой суммы, и никакого снижения тарифов для малого и среднего бизнеса не произойдет», — утверждает он. По словам Василия Киселева, «Россети» это «честно признают, когда указывают дифференциацию тарифов в качестве одного из источников финансирования масштабной программы цифровизации электросетевого комплекса». «И если для сетей это дополнительные и совсем не обязательные доходы, то для энергоемких предприятий дифференциация тарифов ФСК, наряду с введением оплаты так называемой модернизации ТЭС и прочими негативными инициативами энергетиков, является мощным стимулом для перехода на собственное энергоснабжение», — считает он. В результате предлагаемое решение, по его словам, не только не решит проблему перекрестного субсидирования, но из-за сокращения тарифной базы для ее финансирования приведет к еще большему обострению.

Кроме того, как отмечает издание, анализируя последствия возврата «последней мили», эксперты от регуляторов, в том числе, из Федеральной антимонопольной службы и Минэкономразвития, предупреждали что это решение ухудшит положение отечественных промышленных предприятий и – как следствие – экономических показателей России.

Этот механизм был ликвидирован по указанию президента, однако теперь Минэнерго и «Россети» предлагают в полтора раза увеличить тарифы на передачу ФСК для прямых потребителей, а экономия ТСО будет замещена якобы неучтенными сейчас расходами. Но эта инициатива не содержит конкретных обязательств по снижению тарифов для потребителей ТСО.

Потребители также считают, что дифференциация тарифов не приведет ник чему, кроме роста выручки сетей и ухудшению в связи с этим экономики энергоемких промышленных предприятий.

Более того, эксперты энергорынка вообще считают преждевременным рассмотрение вопроса дифференциации тарифа ФСК, поскольку, по данным Росстата электропотребление не относящихся к населению категорий с 2008 по 2017 год выросло всего на 3 процента, а чиновникам так и не удалось полностью выполнить поручения президента по росту экономики.

