Полпред президента на Северо-Западе и «Россети» обсудили работу в регионе

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел рабочую встречу с генеральным директором группы «Россети» Павлом Ливинским и обсудил с ним вопросы по обеспечению безаварийной работы систем электроснабжения в регионе, особенно в осенний и зимний периоды. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей».

В рамках встречи полпред президента отметил профессиональную работу энергетиков в Карелии в конце 2017-го — начале 2018 года, когда работа дочерних предприятий группы «Россети» была осложнена неблагоприятными погодными условиями. В частности, ледяными дождями, приведшими к нарушениям бесперебойной работы электрических сетей, которые, благодаря слаженным действиям энергетиков, были своевременно ликвидированы.

Во время встречи также обсуждались вопросы реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» на территории федерального округа. В качестве примера реализации данной программы на практике Ливинский привел строительство первого в регионе «Цифрового РЭС», начатое в 2018 году. Отметив, в частности, что «интеллектуальная» модернизация Олонецкого района электрических сетей позволит увеличить их контролируемость и управляемость.

Помимо этого, Павел Ливинский и Александр Гуцан обсудили вопросы консолидации электросетевых активов Северо-Запада, а также долгосрочного тарифного регулирования.

Дочерняя компания группы «Россети» — «МРСК Северо-Запада» — в 2018 году провела масштабные учения в Карелия, в ходе которых были отработаны навыки по предотвращению последствий сложных погодных условий.