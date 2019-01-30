Иркутские депутаты поднимут выплаты главе «Ростеха» на шесть тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в первом чтении одобрили законопроект об увеличении на шесть тысяч рублей размера ежемесячных выплат почетным гражданам региона. Об этом сообщает ресурс «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как сообщили в администрации, законопроект подготовлен по инициативе губернатора Сергея Левченко. Региональный министр соцразвития Владимир Родионов рассказал, что сейчас ежемесячная выплата составляет 14 тысяч рублей, и ее размер не менялся с 2010 года. Если законопроект будет принят, размер выплаты вырастет до 20 тысяч рублей.

Издание отмечает, что звание «почетный гражданин Иркутской области» получили 75 человек. В их число входят глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, зампред правительства Самарской области Иван Миронов, бывший мэр Иркутска и экс-сенатор Владимир Якубовский, еще один бывший член Совфеда Виталий Шуба, член правления «Россетей» Валентин Межевич, бывший иркутский губернатор Борис Говорин и влиятельный депутат заксобрания от КПРФ, гендиректор «Усольского свинокомплекса» Илья Сумароков.

Также в список почетных граждан региона входят народный артист России Денис Мацуев, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, члены иркутского землячества «Байкал», ученые и деятели культуры.

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