Выплату 23 окладов уволенному чиновнику признали законной

Прокуратура Воронежской области провела проверку по обращению бывшего вице-губернатора региона Юрия Агибалова по вопросу законности назначения ему единовременного денежного вознаграждения в размере 23 должностных окладов в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 23 октября.
«Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — говорится в сообщении.
В середине сентября Агибалов объявил об уходе на пенсию. Глава региона Александр Гусев выплатил своему заместителю 23 оклада. Губернатор пояснил, что все выплаты чиновнику были начислены в соответствии с законом.
«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал он.
Позже стало известно, что Юрий Агибалов вошел в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области. Возглавляет комиссию губернатор.