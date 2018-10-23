Выплату 23 окладов уволенному чиновнику признали законной

Прокуратура Воронежской области провела проверку по обращению бывшего вице-губернатора региона Юрия Агибалова по вопросу законности назначения ему единовременного денежного вознаграждения в размере 23 должностных окладов в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 23 октября.

«Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — говорится в сообщении.

В середине сентября Агибалов объявил об уходе на пенсию. Глава региона Александр Гусев выплатил своему заместителю 23 оклада. Губернатор пояснил, что все выплаты чиновнику были начислены в соответствии с законом.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал он.

Позже стало известно, что Юрий Агибалов вошел в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области. Возглавляет комиссию губернатор.

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