В Приамурье приостановили пожизненные выплаты чиновникам

Власти города Тында Амурской области приостановили до 1 июня 2020 года выплату бывшим чиновникам дополнительных пенсий из муниципального бюджета. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 20 ноября.

Вопрос о приостановлении выплат был вынесен на голосование на очередном заседании городской думы. Большинство депутатов поддержали инициативу. «Теперь экс-мэр Евгений Черенков, а также бывший председатель Тындинской городской думы Любовь Шестак и ее заместитель Юрий Горожанкин не будут получать пожизненных пенсий из городского бюджета», — сообщает пресс-служба администрации.

Полностью отменить выплаты возможно после изменения устава города. Депутаты планируют это сделать в декабре.

Экс-главы Тынды и городской думы имели право на дополнительные пенсии в размере 55-75 процентов от заработной платы. В марте прошлого года в населенном пункте прошел митинг против пожизненных выплат.

30 октября врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов внес на рассмотрение областного совета законопроект о предоставлении социальных гарантий бывшим госслужащим — главе региональной администрации и спикеру облсовета.

В том же месяце о социальных преференциях обеспокоились в Курской области. Согласно документу на сайте администрации, расходы на погребение экс-губернатора покрываются из региональной казны. Также бывшему главе региона полагаются бесплатный проезд до Москвы и обратно, личная охрана, служебный транспорт.

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