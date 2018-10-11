Губернатору спланировали похороны на деньги россиян

Расходы, связанные с погребением губернатора Курской области, должны осуществляться за счет средств областного бюджета. Об этом говорится в документе «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий», опубликованном на сайте администрации в четверг, 11 октября.

Дополнительные преференции полагаются главе региона в случае, если он занимал руководящую должность два и более сроков подряд, а также имеет государственные награды. Гарантии, прописанные в документе, действуют три года со дня прекращений полномочий.

Помимо оплаты похорон, они предполагают бесплатный проезд до Москвы и обратно (самолетом или поездом). При этом на оплату билетов может также претендовать супруга бывшего губернатора.

Кроме того, сохранится на этот срок и право пользования гаражом администрации Курской области. В течение года после сложения полномочий рядом с домом экс-губернатора будет дежурить охрана.

17 сентября действующий губернатор Курской области Александр Михайлов заявил, что региону может грозить возвращение в «пучину девяностых». По его мнению, скатиться в хаос страна может из-за журналистов.

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