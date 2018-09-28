В Госдуме обсудят оплату представительских расходов депутатов

Парламентарии обсудят возможность оплаты представительских расходов депутатам Госдумы, заявил зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 28 сентября.

Поводом для поднятия вопроса стала жалоба члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Веры Ганзя на нехватку заработной платы.

«Вера Анатольевна говорила, насколько я прочитал в СМИ, о средствах на покупку пылесосов после посещения детских домов. Конечно, здесь, в региональных парламентах нашей страны, есть где-то представительские расходы, а где-то есть поправка депутата, в рамках которых реализуются вот эти наказы. А у нас, как у депутатов Госдумы, такой формы поддержки наших избирателей нет», — сказал Романов.

Он отметил, что многие парламентарии за счет собственной зарплаты помогают гражданам. По его мнению, представительские расходы, к примеру, могут заключаться в оплате лекарств избирателю. При этом речь не идет о помощи на постоянной основе, уточнил Романов.

Парламентарий призвал решить все эти вопросы на законодательном уровне.

Ранее в пятницу Вера Ганзя посетовала, что ее зарплаты «не остается ничего, одни долги по кредитной карте».

Зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц.

К представительским расходам, к примеру, относятся затраты предприятия или организации на проведение официальных приемов иностранных представителей, буфетного обслуживания, услуги переводчика.

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