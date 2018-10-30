Очередному бывшему губернатору подготовили «золотой парашют»

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов внес на рассмотрение областного совета законопроект о предоставлении социальных гарантий бывшим госслужащим — главе региональной администрации и спикеру облсовета. Об этом сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 30 октября.

«Инициатива даст недавно ушедшему в отставку Олегу Королеву своего рода "золотой парашют" — ежегодное санитарно-курортное обслуживание, служебный транспорт и связь, а также право свободно посещать органы власти», — пишет газета.

В пояснительной записке говорится, что привилегии, распространяемые на действующих первых лиц, по заявлению могут быть предоставлены губернатору и спикеру, достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность.

Законопроект будет рассмотрен на заседании профильного комитета на следующей неделе.

Олег Королев объявил о сложении полномочий 2 октября. Комментируя это решение, он отметил успехи своего поколения в спасении страны и области «в сложные девяностые годы».

О социальных преференциях ранее обеспокоились в Курской области. Накануне отставки главы региона Александра Михайлова 11 октября на сайте областной администрации появился документ «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий». В нем говорится, что расходы на погребение губернатора покрываются из региональной казны. Также бывшему губернатору полагается бесплатный проезд до Москвы и обратно, личная охрана, служебный транспорт.

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