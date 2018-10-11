Правивший 18 лет политик подал в отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте областной администрации в четверг, 11 октября.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — сказал он.

11 октября на сайте администрации появился документ «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий». В нем говорится, что расходы на погребение губернатора покрываются из региональной казны. Документом предусмотрены и другие преференции: бесплатный проезд до Москвы и обратно, частная охрана, служебный транспорт. Данные гарантии действуют три года со дня прекращения полномочий.

Александр Михайлов руководил Курской областью с 2000 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!