Губернатор Забайкалья подала в отставку

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила, что уходит с должности по собственному желанию. Об этом она сообщила в своем видеообращении.

«Хочу отметить, что это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или даже злобными нападками на меня. Оно обусловлено моими внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый и не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — сказала Жданова.

Она поблагодарила жителей региона за поддержку и попросила прощения за возможные ошибки. «Желаю моим землякам всего самого светлого и доброго, здоровья, благополучия в семьях и успешных новых начинаний», — заключила губернатор.

Наталья Жданова была назначена руководителем Забайкалья в феврале 2016 года. Она сменила на посту Константина Ильковского.

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