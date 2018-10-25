В России сменился еще один губернатор

Президент России Владимир Путин провел встречу с Александром Осиповым и объявил о решении назначить его временно исполняющими обязанности главы Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 25 октября.

Встреча прошла накануне вечером. Осипов сообщил главе государства, что приоритетом в его работе станет реализация крупных проектов в регионе. В их числе он назвал освоение Быстринского полиметаллического и Аргунского уранового месторождений.

Возглавлявшая регион Наталья Жданова подала в отставку 11 октября. Она возглавила субъект в 2016 году. Жданова призвала не связывать свой уход с различными слухами «или даже злобными нападками» на нее.

В тот же день о досрочном сложении полномочий объявили губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Александр Осипов в 2013 году был назначен первым замглавы Минвостокразвития. В первой половине 1990-х он работал в налоговой, затем ушел в бизнес. В 2009 году стал председателем экспертного совета «Деловой России».​

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!