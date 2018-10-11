Глава Башкирии подал в отставку

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о сложении полномочий и направил соответствующее обращение президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 11 октября.

«Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — сказал он.

Ранее в четверг губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила, что уходит с должности по собственному желанию. Она подчеркнула, что это решение не связано со «злобными нападками» на нее.

Позже о досрочном сложении полномочий объявил губернатор Курской области Александр Михайлов, занимавший пост главы региона в течение 18 лет. Он не пояснил причины ухода.

Хамитов возглавил Башкирию в 2010 году.

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