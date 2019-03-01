«Россети» снизили число технологических нарушений

«Россети» в 2018 году снизили число технологических нарушений в электросетях на 17 процентов, рассказал президенту России Владимиру Путину глава компании Павел Ливинский на состоявшейся в Кремле встрече. Об этом сообщает ТАСС. По словам руководителя оператора электрических сетей, длительность нарушений соответственно уменьшена на 40 процентов.

«При этом удалось достигнуть и впервые снизить уровень потерь ниже 9 процентов. Вот с такими параметрами мы как раз вошли в 2019 год и сегодня проходим ситуацию осенне-зимнего периода», — подчеркнул также Павел Ливинский.

В беседе с главой государства руководитель «Россети» заявил, что компания планирует установить почти 22 миллиона приборов учета электроэнергии в рамках программы цифровизации электросетей. «Во исполнение указа № 204 от 7 мая мы работаем над цифровой трансформацией. В конце 2018 года под председательством министра энергетики Александра Новака утвердили концепцию, где прописали и утвердили дорожные карты цифровой трансформации для каждого дочернего предприятия», — отметил глава оператора.

Павел Ливинский обратил внимание на то, что заказ на приборы учета может повлиять на развитие компонентной базы в России. «Можно на таком якорном заказе сделать отечественный чип, компонентную базу под приборы учета. И в техническом задании прописывать не просто требования, а уже требования именно к отечественному оборудованию. Таким образом, считаем, мы внесем серьезный вклад в цифровую трансформацию и развитие отечественной инновационной индустрии», — подчеркнул мысль глава «Россетей».