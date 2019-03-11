Стало известно будущее спортивных объектов Универсиады

В рамках Универсиады-2019 в Красноярске были построены, реконструированы и отремонтированы 34 спортивных, транспортных и медицинских объекта, которые планируется активно использовать после окончания Игр. Об этом сообщает Оргкомитет Универсиады.

В первую очередь речь идет об одном из центральных объектов Универсиады, — фанпарке «Бобровый лог», в котором сейчас проходят соревнования по горнолыжному спорту в пяти дисциплинах: слалом, гигантский слалом, супер-гигант, горнолыжная комбинация и командные соревнования. В дальнейшем новый спортивно-тренерский блок станет центром подготовки спортсменов по мини-футболу и баскетболу, а его горнолыжные трассы будут доступны как профессионалам, так и любителям.

«После Универсиады, на базе спортивно-тренерского блока у нас начинает функционировать универсальный спортзал, где будут проводиться тренировки спортсменов, как взрослых так и детей, по мини-футболу и баскетболу. Уже сейчас получили несколько запросов на организацию такого тренировочного процесса, соревновательного процесса», – сказала директор проектного офиса «Норникеля» Яна Гриб, добавив, что также фанпарк продолжит функционировать как всесезонный центр отдыха и спорта и готов к увеличению количества посетителей после Универсиады.

Компания «Норникель» инвестировала в проект более миллиарда рублей, существенно обновив оборудование и построив несколько новых объектов, в том числе спортивно-тренировочный комплекс, вертолетная площадка для санавиации. Была создана интегрированная система безопасности, расширены горнолыжные трассы, приобретены новые снегоуплотнительные машины, снегоходы, спортивный инвентарь, система хронометража.

Помимо спортивных объектов Красноярск получил и социально-значимые, например, больницы, аэропорт, дороги.

По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, Универсиада дала региону не только материальное, но и нематериальное наследие. «Это человеческий потенциал, опыт для сотни людей. Мы уже понимаем, что будет после 12 марта и как будут использоваться объекты. Арены строились универсальные, поэтому там будут проводиться соревнования не только по зимним видам спорта, но и летним. Мы уже ведем работу с международными федерациями, чтобы Красноярск принял различные этапы Кубка мира и первенство мира по фристайлу, керлингу, ориентированию и сноуборду. Наша основная задача — это то, чтобы объекты жили 24/7», — рассказал он.

Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. «Норникель» — генеральный партнер Игр.

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