Подготовка Красноярска к Универсиаде завершена

Красноярский край и региональный центр готовы к соревнованиям и приему гостей Универсиады-2019. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

«Есть шероховатости определенные, но это ежедневные технические вещи. Кто ожидал, что такая погода будет теплая? Рассчитывали на одно — даже печки поставили, чтобы люди грелись — а у нас тепло. От самой Универсиады жду одно — победы сборной», — сказал Меняйло.

Он отметил, что некоторые объекты Игр выполнены качественнее, чем на других универсиадах, и спортсмены довольны. «По некоторым объектам аналогов таких объектов они не видели», — добавил полпред.

Ранее сообщалось, что 1 марта в полдень начнется финальный этап эстафеты огня Универсиады. Церемония открытия состоится 2 марта. Режиссером шоу стал фигурист Илья Авербух, подробности представления держатся в тайне.

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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