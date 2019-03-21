После обысков ФСБ задержала замглавы подмосковного города

ФСБ задержала первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша, отвечавшего за сотрудничество с силовиками, передает РБК со ссылкой на источники.

Чиновника увезли из здания администрации после проведенных там обысков и короткой беседы в его кабинете.

На своем посту Фриш — бывший сотрудник уголовного розыска — обеспечивал взаимодействие администрации с силовыми органами и отвечал за внутреннюю политику.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете. По данным следствия, в 2015 году он подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона, а затем незаконно предоставил по этой сделке рассрочку оплаты на 10 лет. До настоящего времени деньги за проданное здание в бюджет не поступили, размер ущерба установит оценочная экспертиза.

СК предоставил фотографии с обыска в доме Фриша.

Ранним утром в четверг, 21 марта, сотрудники ФСБ приехали в чеховскую администрацию с обысками, проводимыми в рамках дела о хищении ОПГ земель специального назначения. Речь идет о землях воинских частей Чеховского района, которые были незаконным путем переведены в другую категорию и перепроданы.

Проведение следственных действий подтвердила глава администрации Марина Кононова. Впрочем, она оговорилась, что чекисты с ней не общались и каких-либо документов не предъявляли.

В результате обысков в кабинетах главы Чеховского района, ее заместителей и сотрудников районного комитета по архитектуре оперативники изъяли документы и электронные носители.

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По данным СК, из федеральной собственности могло быть выведено несколько гектаров земель специального назначения, на которых сейчас располагаются офисы коммерческих компаний и промышленные производства. Преступление расследуется в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2017 года по статье 210 УК («Организация преступного сообщества»).

В нем фигурирует чеховский предприниматель Николай Павлинов, которого СМИ называют криминальным авторитетом по кличке Павлин. Он отказался от сотрудничества со следствием. Показания дают другие фигуранты дела.

В августе 2017 года в Бабушкинский суд Москвы, который избирал меру пресечения Павлинову, его пришли поддержать боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин.

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