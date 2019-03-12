Главу Рязани увезли в полицию «на беседу»

Сотрудники полиции доставили в отделение исполняющего обязанности мэра Рязани Сергея Карабасова и двух его заместителей. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Они были приглашены на беседу правоохранительными структурами. "Задержан" — это пишут СМИ, не понимающие разницу в двух этих глаголах», — прокомментировала ситуацию начальник отдела по связям с прессой администрации города Ирина Щербакова, подчеркнув, что чиновники не задержаны.

Помимо и.о. мэра, в полицию доставили его заместителя Сергея Савина, курирующего управление градостроительства и архитектуры и управление капитального строительства, а также еще одного заммэра — Игоря Тишина, ответственного в администрации города за экономический блок.

По данным РИА «7 новостей», силовики задержали Карабасова на рабочем месте в здании мэрии утром 12 марта. Источник агентства сообщил, что причиной визита полицейских могла стать задержка при строительстве детского сада в микрорайоне Кальное.

Как отмечает REGNUM, это уже второе подобное событие в Рязани с начала недели. 11 марта сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Марину Бондареву. Однако позже она была отпущена.

В феврале сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергей Грибинюченко был задержан сотрудниками ФСБ. Позже стало известно, что уголовное дело против него возбудил Следственный комитет. Расследование ведется по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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