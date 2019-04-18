ФСБ выявила хищения в военном центре по защите от биологического оружия

Военные следователи передали в суд уголовное дело в отношении ряда сотрудников института микробиологии Минобороны России, обвиняемых в хищении 20 миллионов рублей, передает РБК.

Как уточняет издание, по делу проходят бывший главный бухгалтер Сергей Лупин, бывший руководитель планового отдела института Антон Макеев и его подчиненный Алексей Якимов, а также бывшая сотрудница финансового отдела Ирина Борисова.

Уголовное дело расследовалось Федеральной службой безопасности (ФСБ) и военным следственным управлением Следственного комитета (СК) России по Ракетным войскам стратегического назначения.

По версии следствия, обвиняемые выписывали необоснованные премии при реализации госконтрактов, в том числе с Федеральной службой охраны (ФСО).

Их будут судить в Солнечногорском гарнизонном военном суде.

Институт микробиологии Минобороны расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6. Предприятие занимается разработкой средств защиты от биологического оружия, в частности, одним из его достижений считается создание препарата против вируса Эбола.

Институт ранее был в структуре 33-го ЦНИИ Минобороны, известный своим участием в разработке яда «Новичок».

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