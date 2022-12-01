Совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам

Суд приговорил к 19 годам колонии совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова

Мещанский суд Москвы приговорил совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы по делу о хищении 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов в период с 2010-го по 2016 год. Его брату Магомеду Магомедову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Оба они будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Помимо лишения свободы суд назначил им штраф в 2,5 миллиона рублей каждому.

Ранее 1 декабря сообщалось, что Магомедовы и четверо других фигурантов дела также обязаны выплатить 3,6 миллиарда рублей по искам.

Следствие оценило ущерб от их преступлений в 11 миллиардов рублей. Им вменяли организацию преступного сообщества, особо крупные растраты и мошенничества с целью хищения средств в рамках реализации госпроектов. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.