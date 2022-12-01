C владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых взыскали три миллиарда рублей

Суд удовлетворил иски на 3,6 млрд рублей к владельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым

Мещанский суд Москвы удовлетворил иски на 3,6 миллиарда рублей к совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым и другим фигурантам дела, признанным виновными в хищениях бюджетных средств при строительстве крупных объектов в период с 2010-го по 2016 год. Об этом сообщает ТАСС.

С 24 ноября идет оглашение приговора, прерываемое эвакуацией из-за ложных сообщений о минировании здания суда. Суд также признал Магомедовых виновными в организации и руководстве преступным сообществом, которое, по версии следствия, занималось хищением средств.

Прокурор запросил для Зиявудина Магомедова 24 года колонии со штрафом в полтора миллиона рублей. Его брата Магомеда Магомедова прокурор предложил наказать 21 годом заключения с аналогичным штрафом. Остальным четверым фигурантам грозит от восьми до 18 лет.

Следствие оценило ущерб от их преступлений в 11 миллиардов рублей. Им вменяют организацию преступного сообщества, особо крупные растраты и мошенничества с целью хищения средств в рамках реализации госпроектов. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.