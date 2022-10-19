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18:51, 19 октября 2022Силовые структуры

Владельцу «Суммы» Магомедову запросили 24 года колонии за миллиардные хищения

Прокурор запросил владельцу «Суммы» Магомедову 24 года колонии за хищение 11 млрд рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Мещанском суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу совладельцев компании «Сумма» братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Представляющий государственное обвинение прокурор заявил о доказанной вине подсудимых в совершении преступления и запросил для одного из них — Зиявудина Магомедова — наказание в виде 24 лет колонии со штрафом в полтора миллиона рублей.

Его брата Магомеда Магомедова прокурор предложил наказать 21 годом заключения с аналогичным штрафом.

20 августа 2019 года братьям было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому сумма ущерба от их преступлений составила 11 миллиардов рублей. Им вменяют организацию преступного сообщества, особо крупные растраты и мошенничества с целью хищения средств в рамках реализации госпроектов. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.

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Любовь Ширижик
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