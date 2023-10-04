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20:03, 4 октября 2023Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор совладельцу «Суммы» Магомедову

Суд в Москве рассмотрит жалобу на приговор совладельцу «Суммы» Магомедову
Начало событий в новости Защита братьев Магомедовых направила апелляционную жалобу на приговор суда
Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и другим осужденным по делу о хищении бюджетных средств. По данным «Ленты.ру», это следует из поиска по судебным делам суда.

Заседание назначено на 19 октября.

Ранее защита братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых направила апелляционную жалобу на приговор суда по их делу.

В начале декабря прошлого года владельцев группы «Сумма» приговорили к 19 и 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Их обвиняли в организации преступной группировки и особо крупных растратах и мошенничестве с целью хищения средств в рамках реализации государственных проектов.

Следствие оценило ущерб от их преступлений в 11 миллиардов рублей.

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    Олеся Мицкевич
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