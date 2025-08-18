«Шторм Сатаны» обрушился на европейский курорт и обратил в бегство туристов

Daily Mail: Туристы бегут из Испании из-за «Шторма Сатаны»

На побережье Коста-Гранадина на юге Испании обрушился «Шторм Сатаны» и обратил туристов в бегство. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, отдыхающие бежали с пляжей европейского курорта из-за сильных порывов ветра при внезапном резком повышении температуры воздуха до 40 градусов. Вырванные из песка зонтики вместе с шезлонгами уносило прочь. Также на курортах Мотриль и Альмуньекар образовались два торнадо и водяные смерчи.

«Это был горячий ветер, похожий на тот, что дует из пустыни Сахара. Он опрокидывал вещи и уносил все в море. Дети и взрослые столкнулись с паническими атаками», — рассказала очевидица.

Ранее Канарским островам, принадлежащим Испании, предрекли масштабные лесные пожары. Уточняется, что речь идет об островах Тенерифе, Гран-Канария, Ла-Пальма, Ла-Гомера и Эль-Хейрро.