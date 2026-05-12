08:19, 12 мая 2026

Сроки отключения горячей воды в России пообещали сократить

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

Сроки отключения горячей воды в большинстве городов России планируют сократить вдвое к 2030-2035 году, а в некоторых новостройках и мегаполисах пообещали и вовсе отказаться от этой практики. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова передает ТАСС.

Сейчас в большинстве регионов горячую воду летом отключают на 14 календарных дней. Однако крупные города и субъекты уже перешли на 10-дневный график.

«Для большинства городов целью на 2030-2035 годы стоит сократить время отключений вдвое. Добиться ее поможет ежегодное обновление 2,5 процента сетей, вместо текущих 1 процента, и вложение 750 миллиардов рублей инвестиций в модернизацию», — пояснил парламентарий.

Полностью отказаться от плановых отключений тоже реально, но для этого потребуется модернизировать 70-80 процентов изношенных труб в стране.

Ранее стало известно, что горячую воду в Москве начнут отключать с 13 мая. Раньше всего это случится в отдельных домах районов Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино.

