20:37, 7 мая 2026

Москвичам назвали сроки отключения горячей воды

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 13 мая. О сроках приостановки подачи этого ресурса сообщается на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Так, с 13 мая горячую воду планируют отключить в отдельных домах районов Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино. Ее не будет 10 дней. Если указать конкретный адрес, можно увидеть более точное время отключения ресурса.

«Горячей воды не будет с 14:00 часов 13 мая до 13:59 часов 23 мая», — указано по одному из адресов.

Воду в Москве отключают, чтобы отремонтировать коммуникации и подготовить их к новому отопительному сезону, пояснили в МОЭК.

Ранее в столице оценили возможность скорого повторного включения отопления на фоне похолодания. По словам экспертов, сделать это за один-два дня не получится, учитывая текущее состояние тепловых сетей в городе и систем управления элеваторными узлами.

