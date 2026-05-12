08:09, 12 мая 2026

В России нашли реки с самыми длинными названиями

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

В России нашли две реки с очень длинными названиями. Название одной из них содержит 24 символа, а другой — 21. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.

По данным источника, это Мэльхэнанвенанхытбельхын и Чирынайэнничкиваамкай. Обе они находятся на Чукотке. Отмечается, что название второй реки имеет корни в языках коренных народов. Чирынайэнничкиваамкай является одним из самых длинных гидронимов в России, а Мэльхэнанвенанхытбельхын упоминается в подборках уникальных топонимов страны.

