15:50, 4 мая 2026

Россияне смогут увидеть макет Волги с уникальной «живой» гидросистемой

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Правительство Тверской области

Выставочная площадка «Волга-центр» с макетом верхней части реки Волги и волжских городов открылась в Твери, рассказало правительство Тверской области.

Макет отражает участок Волги от Твери до Рыбинска в масштабе 1:150. Его длина составляет 60 метров, а площадь — 170 квадратных метров. Благодаря уникальной гидросистеме на макете Волга течет — это первый случай применения подобной технологии в России. Такого эффекта удалось достичь с помощью циркуляции шести тысяч литров специальной жидкости.

На макете в деталях воссозданы Тверь, Дубна, Кимры, Кашин, Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск. Посетители смогут увидеть, как в них сменяются день и ночь, а по Волге движутся речные суда; услышать имитацию звуков колокольного звона и городского шума; понаблюдать за жизнью около пяти тысяч персонажей.

Над созданием макета четыре года трудилось более 100 человек. При этом работа еще не завершена — ожидается, что экспозицию пополнит макет Твери, из которого гости смогут узнать его историю через инфографику и рисунки, подлинные исторические предметы, мультимедийные и интерактивные экспонаты.

Музей «Волга-центр» в полном объеме начнет работать с 5 мая.

Ранее стало известно, что российские туристы решили провести майские праздники рядом с домом — из-за непродолжительности выходных дней соотечественники стали чаще выбирать для отдыха свой или соседние регионы.

