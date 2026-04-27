Россияне решили провести майские праздники рядом с домом

Российские туристы решили провести майские праздники в соседних регионах

Российские туристы решили провести майские праздники рядом с домом — из-за непродолжительности выходных дней соотечественники стали чаще выбирать для отдыха свой или соседние регионы. Об этом говорится в исследовании туроператора «Алеан», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, особой популярностью пользуется город Киров, где туристы будут изучать ремесленные традиции Кировской области, посещать мастер-классы по дымковской игрушке, сувенирам из капа (поделки из древесных наростов), кружева и бересты. Проживание в городских гостиницах на праздники обойдется от 11,1 тысячи рублей за три ночи на двоих с завтраками.

В Перми отдыхающие будут ходить в краеведческий музей и гулять по набережной Камы. Там ценник за три ночи составит от 13,8 тысячи рублей. Тверская область может предложить на майских выходных загородные объекты на берегу Волги и отели с банными комплексами, зонами барбекю, прокатом лодок и спортинвентаря. За аналогичный срок в таком месте нужно будет заплатить 37,9 тысячи рублей на двоих.

Кроме того, россияне выбирают для коротких поездок в эти даты Тульскую область, Калужскую область, Архыз, Карелию.

