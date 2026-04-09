10:03, 9 апреля 2026

Россияне назвали любимые места для спонтанных поездок по стране

Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Большинство россиян (89 процентов) для спонтанных путешествий предпочитают поездки по родной стране. Таковы данные исследования сервиса бронирования «Отелло», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 40 процентов респондентов признались, что путешествуют по всей стране, 28 процентов — ездят в соседние регионы, 25 процентов — внутри своего, а еще 7 процентов предпочитают не ездить далеко и просто отправляются за город.

Кроме того, соотечественники назвали любимые места для спонтанных поездок по России. 11 процентов опрошенных рассказали, что во время последнего такого путешествия они посетили города Золотого кольца, а по 9 процентов выбрали Краснодарский край или Казань.

Между тем в топ-10 направлений мечты для незапланированных поездок по России вошли Байкал, Алтай, Сочи, Карелия, Кавказ, Калининград, Казань и Дальний Восток.

Ранее стало известно, что несколько регионов России показали впечатляющие темпы роста турпотока за январь-февраль 2026 года. В их числе — Севастополь, Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Дагестан.

