08:03, 12 мая 2026

Москвичам назвали срок наступления летней погоды

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Летняя погода наступит в Москве до конца этой недели. Такой срок повышения температуры до комфортных значений назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, до 17 мая в Москве ожидаются в основном приятные 20-градусные температуры. При этом ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 10-13 градусов. «Прошумят скоротечные ливни и грозы», — добавил Тишковец.

К следующим выходным, 23 и 24 мая, распогодится еще сильнее. По ночам воздух прогреется до плюс 15 градусов. «Дневная температура воздуха повысится до летних значений, и максимальные термометры покажут плюс 22 — плюс 27, что соответствует многолетним показателям середины лета», — заключил метеоролог.

Ранее Тишковец заявил, что в ближайшие дни весна встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов.

