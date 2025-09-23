Названы регионы с наибольшей вероятностью выдачи микрокредита

Проще всего получить микрокредит оказалось в Якутии, ЯНАО и Магаданской области

Наибольшей вероятность выдачи микрокредитов в России оказалась в сентябре в таких регионах, как Якутия (шансы на одобрение — 76 процентов), ЯНАО (столько же заявок с положительным решением), Магаданская область (74 процента), Москва и Санкт-Петербург (по 73 процента). Об этом со ссылкой на данные изученных «Займером» 500 тысяч заявок сообщает ТАСС.

Среди тех субъектов РФ, в которых получить микрокредит оказалось сложнее всего, названы Карачаево-Черкесия (62 процента положительных решений), Кабардино-Балкария (63 процента), Алтайский и Ставропольский края (по 64 процента), а также Омская область (65 процентов).

В число регионов-лидеров по размеру одобряемых для выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) сумм в свою очередь вошли Сахалинская область (19,1 тысячи рублей), Якутия (18,9 тысячи рублей) и Хабаровский край (18,8 тысячи). Минимальными такие уровни оказались в этом месяце в Липецкой, Тамбовской и Ивановской областях — 13,1, 14,1 и 14,6 тысячи рублей соответственно.

Ранее в Центробанке сообщили, что в 2024 году на российский рынок микрокредитования пришло рекордное число новых заемщиков — 6,4 миллиона. При этом в 2025-м, несмотря на то, что в апреле-июле рынок микрозаймов вернулся к росту после снижения в первом квартале, уровень одобрения заявок стал ниже, отмечали в регуляторе, констатируя постепенный переход МФО к более осторожной кредитной политике.

