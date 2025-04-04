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15:38, 4 апреля 2025Экономика

Рекордное число россиян впервые взяли микрозаймы

Глава отдела ЦБ Кочетков: 6,4 млн россиян впервые взяли микрозаймы в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В прошлом году на российский рынок микрокредитования пришло рекордное число новых заемщиков. Об этом заявил глава департамента небанковского кредитования Центробанка (ЦБ) Илья Кочетков, его слова приводит РБК.

В 2024 году в общей сложности 6,4 миллиона россиян впервые обратились за микрозаймами, уточнил он. В результате суммарное число уникальных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в РФ достигло отметки в 14,8 миллиона человек. Он отметил, что вопреки ужесточению регулирования рынка спрос граждан на подобного рода продукты остается на высоком уровне. «Это дедублицированные, уникальные граждане, то есть людей очень-очень много», — резюмировал Кочетков.

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При этом людей не отпугивают даже очень высокие процентные ставки по такого рода продуктам, добавил он. По данным ЦБ, около трети новых клиентов (2 миллиона россиян) привлекли финансовые организации, которые выдают так называемые «займы до зарплаты» в онлайн-режиме. Этот сегмент, подчеркнул Кочетков, отличает в первую очередь «максимально возможные на нашем рынке процентные ставки». Число новых клиентов, взявших займы на маркетплейсе или обратившихся в МФО ради покупки товаров, отметил он, оказалось меньше — 1,8 и 1,3 миллиона человек соответственно. Еще примерно 700 тысяч граждан в прошлом году впервые стали клиентами «банковских МФО», заключил Кочетков.

По итогам 2024 года суммарный объем выданных в России микрозаймов вырос на 51 процент в сравнении с показателем за 2023-й и превысил отметку в 1,5 триллиона рублей. Пиковое увеличение спроса на такого рода продукты ЦБ зафиксировал в четвертом квартале. На этот период пришлось треть годового объема выдач. Повышенная активность наблюдалась как в частном (1,4 триллиона рублей, плюс 55 процентов), так и корпоративном (130 миллиардов, плюс 23 процента) сегменте.

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