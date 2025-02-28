Россияне бросились брать микрозаймы

Банк России: Объем выданных в РФ за 2024 год микрозаймов вырос на 51 процент

В 2024 году объем выданных в России микрозаймов вырос в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В годовом выражении объем выданных займов вырос на 51 процент и превысил 1,5 триллиона рублей. Активнее всего бросились брать микрокредиты в четвертом квартале. На этот период пришлось треть годового объема выдач.

«Активность сохраняется как в секторе потребительских займов (выдано займов на 1,4 триллиона рублей, рост выдач на 55 процентов за год), так и в секторе займов бизнесу (выдано займов на 130 миллиардов рублей, рост выдач на 23 процента за год)», — пояснили в отчете представители Банка России.

Размер совокупного портфеля займов в 2024 году вырос на 41 процент, до 623 миллиардов рублей. При этом самые большие показатели зафиксированы у микрофинансовых организаций, вошедших в группы различных компаний, в том числе банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в стране сократилась доля кредитов, на погашение которых уходит больше 50 процентов дохода. Доля таких ссуд сократилась в полтора раза, до 26 процентов. В сегменте ипотечного кредитования снижение оказалось еще большим. Однако соответствующий показатель все равно остается высоким — 42 процента.