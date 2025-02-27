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14:03, 27 февраля 2025Экономика

Набиуллина заявила о резком снижении доли одного вида кредитов

Набиуллина: Упала доля займов, на погашение которых уходит больше 50% доходов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России сократилась доля кредитов, на погашение которых уходит больше 50 процентов дохода. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировало РБК.

По ее словам, доля таких ссуд сократилась в полтора раза, до 26 процентов. В сегменте ипотечного кредитования снижение оказалось еще большим. Однако соответствующий показатель все равно остается высоким — 42 процента.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года средний размер потребительских кредитов в России снизился на 14,3 процента, до 119,3 тысячи рублей. Это оказалось минимальным значением с начала 2024 года.

Кроме того, оказалось, что в январе этого года средний размер выданных россиянам кредитов снизился на 36,4 процента в сравнении с декабрьским значением и дошел до 173,3 тысячи рублей. Что касается количества ссуд, выданных на приобретение автомобиля, то оно уменьшилось на 42,7 процента.

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