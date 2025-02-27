Размер одного вида кредитов упал до минимума

НБКИ: Средний размер потребкредита в России упал на 14,3 процента

В январе 2025 года средний размер потребительских кредитов в России снизился на 14,3 процента, до 119,3 тысячи рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В декабре прошлого года средняя величина такой ссуды составляла 139,3 тысячи рублей. Как подчеркивают в НБКИ, январский показатель стал самым низким с начала 2024 года. Если же сравнивать его с аналогичным периодом 2024 года, то выяснится, что средний чек потребкредита сократился еще сильнее — на 19,4 процента. В январе прошлого года речь шла о 148 тысячах.

Наибольший средний размер выданных потребительских займов зафиксировали в Москве (183,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (165,1 тысячи), Московской области (154,3 тысячи), Ханты-Мансийском АО (148,1 тысячи), а также в Татарстане (141,8 тысячи).

Ранее сообщалось, что по итогам первого месяца 2025 года средний размер выданных россиянам кредитов уменьшился на 36,4 процента в сравнении с декабрьским показателем и опустился до отметки в 173,3 тысячи рублей.