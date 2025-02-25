НБКИ: Средний размер выданных россиянам кредитов упал до минимума с 2024 года

В январе 2025 года банки стали выдавать россиянам гораздо меньше денег под проценты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам первого месяца этого года средний размер выданных россиянам кредитов сократился на 36,4 процента в сравнении с декабрьским значением и опустился до отметки в 173,3 тысячи рублей. В конце 2024 года показатель находился на уровне в 272,4 тысячи. Таким образом, в месячном выражении средний размер одобренных займов в России снизился на 99,1 тысячи и опустился до минимума с начала 2024 года.

Год к году показатель снизился на 11,6 процента. В январе 2024 года средний размер выданных россиянам кредитов составлял 196 тысяч рублей. За 12 месяцев показатель сократился на 76,4 тысячи. Наибольший средний размер выданных кредитов был традиционно зафиксирован в крупнейших регионах. Лидером стала Москва (296 тысяч), в топ-3 также вошли Московская область (241 тысяча) и Санкт-Петербург (239 тысяч).

Снижение среднего размера выданных займов эксперты связали прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) Центробанка. По итогам февральского заседания совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых. На динамику также оказали влияние макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки, резюмировал глава по маркетингу НБКИ Алексей Волков.