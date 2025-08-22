В России стали выдавать больше микрозаймов

Выдача микрозаймов в РФ выросла в апреле-июне на 7 %, до 533 млрд рублей

Российский рынок микрозаймов после некоторого снижения вернулся во втором квартале 2025 года к росту, говорится в обзоре тенденций на рынке МФО, в котором Центробанк РФ представил данные на 30 июня.

Выдача займов «до зарплаты» выросла в апреле-июне к предыдущему кварталу на 7 процентов, до 533 миллиардов рублей. Размер совокупного портфеля микрофинансовых организаций (МФО) увеличился в отчетный период на те же 7 процентов, составив 739 миллиардов рублей.

Как отметили в ЦБ, занимать у МФО стали больше и бизнес и граждане, а доля онлайн-выдач продолжает стабильно увеличиваться, достигнув 91 процента в потребительском и 62 процентов в бизнес-сегменте.

«Уровень одобрения заявок несколько снизился по сравнению с прошлым годом как в розничном, так и в бизнес-сегментах, что говорит о постепенном переходе МФО к более осторожной кредитной политике», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что к марту 2026 года банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) начнут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан, которые, подключившись к соответствующей системе предоставления данных, они будут получать от ФНС и Соцфонда в течение минуты с момента направления запроса.