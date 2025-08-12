Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:01, 12 августа 2025Экономика

Данные об официальных доходах пришедших за кредитом россиян банки будут получать за минуту

ЦБ: Банки подключатся к системе получения данных об официальных доходах россиян
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан, которые, подключившись к соответствующей системе предоставления данных, они начнут получать в течение минуты с момента направления запроса. Об этом со ссылкой на план перехода кредиторов к использованию официальной информации о доходах при кредитовании граждан сообщает Банк России.

Необходимый набор сведений, как следует из материалов ЦБ, будет доступен кредиторам к марту 2026 года, что позволит более точно оценивать доходы заемщиков и поможет регулятору «эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан». Уточняется, что получать данные с согласия граждан будут из информационных систем ФНС и Соцфонда России через сервис «Цифровой профиль».

Ввести новый порядок использования информации ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

Материалы по теме:
Россиянам станет сложнее судиться. Почему услуги адвокатов в стране подорожают в разы?
Россиянам станет сложнее судиться.Почему услуги адвокатов в стране подорожают в разы?
5 августа 2025
Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?
Банки стали лишать россиян доступа к деньгам.За что?
29 июля 2025

«Обеспечить возможность доступа к названной информационной системе лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, для оперативного получения актуальной официальной информации, подтверждающей доходы физического лица (в течение не более одной минуты с момента направления соответствующего запроса)», — говорилось, в частности, в тексте поручения.

В декабре 2024 года также сообщалось, что ЦБ планирует обязать банки начать с 1 октября требовать у физлиц официальные документы о доходах при выдаче кредитов на сумму свыше миллиона рублей. Позднее стало известно, что сумма, для которой они потребуются, уменьшится в пять раз, до 200 тысяч рублей, а подтверждение будет нужно уже с 1 сентября. Об этом «Российской газете» рассказал глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом объявил место встречи Путина и Трампа

    В России выйдет эксклюзивная книга французского автора

    В Европе задержали организаторов ретритов для иностранцев с наркотиками

    В Белом доме высказались о трехстороннем саммите

    Белый дом рассказал о планах Трампа посетить Россию

    Россиянам назвали способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта

    Названа неожиданная особенность Су-34

    «Это ужас». Тысячи мигрантов, вышедших на улицы российского города-миллионника, попали на видео

    Белый дом назвал главную цель встречи Путина и Трампа

    В Раде перспективы Зеленского описали фразой «сидеть на золотом унитазе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости