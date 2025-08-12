Данные об официальных доходах пришедших за кредитом россиян банки будут получать за минуту

ЦБ: Банки подключатся к системе получения данных об официальных доходах россиян

Банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан, которые, подключившись к соответствующей системе предоставления данных, они начнут получать в течение минуты с момента направления запроса. Об этом со ссылкой на план перехода кредиторов к использованию официальной информации о доходах при кредитовании граждан сообщает Банк России.

Необходимый набор сведений, как следует из материалов ЦБ, будет доступен кредиторам к марту 2026 года, что позволит более точно оценивать доходы заемщиков и поможет регулятору «эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан». Уточняется, что получать данные с согласия граждан будут из информационных систем ФНС и Соцфонда России через сервис «Цифровой профиль».

Ввести новый порядок использования информации ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечить возможность доступа к названной информационной системе лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, для оперативного получения актуальной официальной информации, подтверждающей доходы физического лица (в течение не более одной минуты с момента направления соответствующего запроса)», — говорилось, в частности, в тексте поручения.

В декабре 2024 года также сообщалось, что ЦБ планирует обязать банки начать с 1 октября требовать у физлиц официальные документы о доходах при выдаче кредитов на сумму свыше миллиона рублей. Позднее стало известно, что сумма, для которой они потребуются, уменьшится в пять раз, до 200 тысяч рублей, а подтверждение будет нужно уже с 1 сентября. Об этом «Российской газете» рассказал глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.