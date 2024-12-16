Банки обяжут требовать у россиян подтверждение доходов при выдаче некоторых кредитов

ЦБ обяжет банки РФ требовать подтверждение доходов у занимающих более 1 млн руб

Банк России с 1 октября 2025 года обяжет банки требовать у физлиц официальные документы о доходах при выдаче кредитов на сумму свыше миллиона рублей. Об этом со ссылкой на материалы проекта изменений в положение, регулирующее порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам сообщает «Интерфакс».

Комментируя планирующуюся корректировку, в ЦБ отметили, что исторически розничное кредитование в РФ осуществлялось без официальной верификации доходов, на основании косвенных подтверждений и анкет «по форме банка», а платежеспособность клиентов анализировалась на основе данных бюро кредитных историй и об их расходах. Применяющийся банками модельный подход оценки кредитоспособности по определенным критериям стал финальной формой такого подхода, указали в регуляторе, напомнив, что «"серый" доход не обладает такой же стабильностью и прозрачностью для кредитора, как официальный».

ЦБ предлагает установить закрытый список официальных документов для оценки доходов граждан, включающий доступные государственные информационные ресурсы, чтобы исключить недостоверность информации и завышение оценки финансового положения, и запрашивать их по ссудам свыше указанной суммы. Отмечается, что это снизит нагрузку в рамках формирования резервов банков, поскольку сейчас без подтверждения доходов выдаются кредиты до 100 тысяч рублей, а более крупные зачастую, когда нет официальных справок, должны оцениваться на индивидуальной основе, что создает «не всегда оправданную операционную нагрузку по оценке финансового положения».

Банк России с 1 октября ужесточил ограничения по выдаче потребительских кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, у которых с новым займом на долги будет уходить более половины доходов. На фоне мер, призванных остудить кредитование в перегретой отечественной экономике, количество выданных потребкредитов составило в ноябре 2024 года 1,7 миллиона, сократившись месяц к месяцу на 21 процент.