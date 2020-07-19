Возвращающиеся с отдыха россияне попали в 30-километровую пробку

Жители Новосибирска, возвращающиеся с загородного отдыха в воскресенье, 19 июля, выстроились в 30-километровую пробку. Об этом пишет «Новосибирск Онлайн».

Самый серьезный затор образовался на подъезде к городу — на Ордынском шоссе пробка растянулась на 30 километров. На одном из его участков произошла авария с участием четырех автомобилей, в результате проезжая часть оказалась перекрыта. Затруднения движения зафиксированы и в нескольких местах на Бердском шоссе.

Ранее россияне, побывавшие в Крыму, в числе главных недостатков отдыха на полуострове назвали пробки на дорогах. Также отдыхающих сильно обеспокоило меркантильное отношение местных жителей, выражающееся в желании «собрать с приезжих максимум денег».

Второй причиной недовольства стали «бешеные цены» на жилье и отдых, несоответствующие низкому качеству инфраструктуры, а третьей — «хамоватые и жадные» маклеры и таксисты.