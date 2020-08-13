Российский певец Митя Фомин подружился с бомжами на отдыхе в Крыму. Фотографиями с бездомными он поделился в своем Instagram.

Как отметил солист поп-группы Hi-Fi, троих бродяг он встретил на улицах Севастополя, пообщался с ними и дал каждому денег на питание. «Один остроумно шутил, хвастал своим новым собакеном, второй посапывал рядом и что-то неспешно ворчал сквозь сон. Интеллигентные люди, кстати, оказались! Благодарили очень», — написал музыкант.

В своем посте он призвал подписчиков, каждое утро «просыпающихся в своих домах и кроватях», обратить внимание на бездомных, которые «влачат свое существование у всех на глазах».

«Понятия не имею, в каком количестве они есть на планете. Знаю точно: такие бедолаги есть в каждой приличной стране. Даже думать не хочу, каким образом можно потерять все и остаться на улице нищим, голодным и брошенным», — подытожил он.

В июне Митя Фомин стал участником Всероссийской донорской недели. В рамках благотворительной акции кровь сдали более 45 тысяч человек, в том числе олимпийский чемпион, боксер Александр Поветкин, актер театра и кино Станислав Дужников и певица и телеведущая Анна Семенович.

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