Во Всероссийской донорской неделе приняли участие свыше 45 тысяч человек

Во Всероссийском марафоне #ОставайсяДонором, организованном «Молодежкой ОНФ» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, приняли участие свыше 45 тысяч человек. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Акция проходила неделю — с 8 по 15 июня — и была приурочена ко Всемирному дню донора, который отмечается ежегодно 14 июня.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, открывшая акцию 8 июня неделю в Центре крови ФМБА России, рассказала, что, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярная сдача крови способствует нормализации кровяного давления, уровня глюкозы в крови, гемостаза и ряда других показателей. Скворцова отметила, что безопасная кровь кровь жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи, применяется в чрезвычайных ситуациях и помогает спасать жизни матерей и новорожденных.

Во многих субъектов России донорами стали главы регионов, известные спортсмены, деятели культуры и искусства. Среди них чемпион XXVIII Олимпийских игр, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы Александр Поветкин, актер театра и кино Станислав Дужников, фигуристка, актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, музыкант и актер Митя Фомин, телеведущий и режиссер, актер театра и кино, музыкант и телеведущий Валдис Пельш.

К донорскому марафону присоединились участники и финалисты конкурса «Лидеры России», которые организовали на базе Центра крови ФМБА России двухдневную акцию. Для привлечения участников к акции #ОставайсяДонором была организована рассылка через портал Госуслуги. Благодаря чему почти 9000 человек подтвердили свое желание прийти и сдать кровь в период донорской недели. В их числе и почетные доноры России.

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