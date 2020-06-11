Представители шоу-бизнеса поддержали Всероссийскую донорскую акцию #ОставайсяДонором. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках всероссийской донорской недели, приуроченной ко Всемирному дню донора, сдали кровь более 2,5 тысячи человек в 73 регионах. Всего удалось собрать более одной тысячи литров крови.

Марафон в Москве поддержали актер Станислав Дужников, певец Митя Фомин, телеведущие Валдис Пельш и Анна Семенович. «Я думаю, нет ничего более привлекательного, чем личный пример. Поэтому сегодня я здесь и поддерживаю акцию #ОставайсяДонором», — рассказал Фомин.

Кроме того, акцию подержали и многие главы регионов. Так, в центры сдачи крови приехали губернаторы Алтая, Амурской, Орловской, Нижегородской и Кемеровской областей, а также Приморья. В ряде регионов акцию поддержали спортсмены и блогеры.

Отмечается, что каждый, кто принимает участие в донорской неделе, получает памятный сувенир — значок с указанием группы крови человека. «Ведь свою группу крови и резус фактор помнит далеко не каждый из нас, а так совершенно точно забыть не получится. В период пандемии количество доноров сократилось, в некоторых регионах почти вдвое. Поэтому так важно было включиться именно сейчас, когда все мы возвращаемся к привычному ритму жизни», — подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Доноры приходят по предварительной записи. Медики используют антисептики, маски, перчатки, проводят обработку помещений. Каждый донор перед донацией проходит консультацию у врачей, чтобы удостовериться, что нет медицинских противопоказаний к сдаче крови.

Донорская неделя, организованная «Молодежкой ОНФ» совместно со Службой крови ФМБА России, продлится до 15 июня включительно и затронет 76 регионов страны.

Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови можно ознакомиться на сайте yadonor.ru/ и оставайсядонором.рф.

Направление «Популяризация кадрового донорства» развивается в организации с 2017 года. Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией кадрового донорства крови, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, созданием сообщества активных волонтеров-доноров, формированием здоровых привычек у доноров, привлечением внимания общественности к проблеме малого распространения безвозмездности и регулярности донаций, помогают в работе учреждений Службы крови.

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