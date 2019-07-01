Власти Подмосковья отметили увеличение числа доноров крови

Московская областная станция переливания крови перешла на семидневный режим работы, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 июля.

«Ежегодно в Подмосковье заготавливается порядка 60 тысяч литров крови и ее компонентов, а желающих стать донорами становится все больше — каждый год кровь сдают свыше 50 тысяч человек», — рассказала она.

Министр подчеркнула, что перед ведомством стоит задача сделать процесс донации крови максимально удобным для жителей. Она напомнила, что донорская кровь позволяет спасать жизни людей.

В свою очередь, главный врач станции Мария Аппалуп отметила, что переход на семидневный режим работы позволит увеличить число регулярных доноров и привлечь «новичков». По ее словам, в регионе также работает выездная бригада, подробнее о ее работе можно узнать на сайте учреждения.

