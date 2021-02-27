Раскрыта стоимость шестиэтажного дворца Пугачевой и Галкина

В сети появился список пяти самых дорогих домов российских знаменитостей. Среди них значится дворец певицы Аллы Пугачевой и телеведущего и юмориста Максима Галкина, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Издание раскрыло примерную стоимость загородного имущества Пугачевой и Галкина. По некоторым сведениям, дворец возвели за десять миллионов долларов. Шестиэтажный дом, расположенный на участке площадью в один гектар, находится в подмосковной деревне Грязь. На территории есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание особняка уходит минимум восемь тысяч долларов ежемесячно.

Отмечается, что внук Пугачевой Никита Пресняков проживает в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Эти апартаменты он получил от бабушки в качестве свадебного подарка.

Более дорогостоящий особняк, расположенный в Мякининской пойме, принадлежит певцу Филиппу Киркорову. Комплекс оценивается в 12 миллионов долларов. В список самых дорогих домов попало жилище балерины Анастасии Волочковой. Особняк, украшенный ее портретами и деталями интерьера на балетную тематику, обошелся артистке в 120 миллионов рублей.

Также стала известна стоимость особняка на Рублево-Успенском шоссе, принадлежащего певцу Стасу Михайлову. Его дом, выполненный в классическом стиле, оценивается в миллион евро.

Ранее сообщалось о самом дорогом особняке на Рублевке, который продается за 5,8 миллиарда рублей. В качестве еще одного дорогого направления эксперты назвали Новорижское шоссе — здесь спрос увеличился на 45,5 процента по сравнению с прошлым годом.

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