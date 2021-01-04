Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой

Телеведущий и юморист Максим Галкин поделился секретом, как ему и певице Алле Пугачевой удается быть счастливыми в браке на протяжении девяти лет. Об этом он рассказал в новом выпуске YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым.

По словам артиста, в первую очередь надо любить человека и не врать друг другу, также неплохо видеть в партнере единомышленника. «Все знают, что страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть», — сказал он.

Галкин отметил, что благодарен супруге, что терпит его занудство. Он уже не представляет свою жизнь без Пугачевой и «не очень помнит жизнь своей души» до знакомства с певицей.

Юморист добавил, что сейчас жена много времени проводит дома с дочерью и сыном, но «с метлой не бегает, хотя может». Он указал, что она прекрасная хозяйка и отлично готовит. Например, когда они жили в квартире в Москве, у них не было домашних работников. Они появились только после переезда за город и появления детей.

В сентябре Максим Галкин отверг слухи о планах развестись. «Не дождетесь, сплетники», — заявил он.