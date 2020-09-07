Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Телеведущий и юморист Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с супругой, певицей Аллой Пугачевой. Он ответил на подобные сообщения в СМИ публикацией совместной фотографии в Instagram.

На снимке пара запечатлена у их загородного дома. Галкин с улыбкой смотрит в камеру, а Пугачева показала язык в сторону объектива смартфона. «Не дождетесь, сплетники», — подписал кадр юморист.

Неделю назад он уже публиковал совместное фото с Пугачевой. Тогда снимок был сделан в салоне автомобиля. Комик использовал хэштег #парочка в описании публикации.

В начале августа Галкин уже реагировал на слухи о разводе с женой. Артист отказался ответить на вопрос корреспондента о проблемах в браке. «Делать мне нечего», — заявил шоумен в ответ на вопрос о том, есть ли планы расстаться.

Последние пару месяцев в прессе появлялась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, а сам телеведущий стал проявлять холодность и безразличие к своей супруге. Концертный директор певицы Елена Чупракова сообщала, что информации верить не стоит, так как ничего подобного не происходило.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей — близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего и юмориста это первый брак, для певицы — пятый.