Галкин прокомментировал информацию о связи с задержанным за торговлю людьми

Юморист Максим Галкин прокомментировал информацию о связи с генеральным директором Европейского центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, задержанным по уголовному делу о торговле людьми. Галкин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что суррогатную мать для него и супруги, певицы Аллы Пугачевой подбирал другой специалист.

«Я не знаю этого человека. Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали», — сказал юморист. Он отметил, что вопросами суррогатного материнства полностью занималась другая клиника

По словам комика, представители учреждения заверили Галкина, что в процессе подбора не сотрудничали с Мельниковым. «Поэтому я не знаю, откуда эта новость. Ничего не могу сказать», — резюмировал юморист.

Ранее сообщалось, что Мельников был задержан по уголовному делу о торговле людьми. Он был помещен в изолятор временного содержания, а позже госпитализирован из-за обострения хронического заболевания.

По уголовному делу задержали и впоследствии арестовали четырех акушеров-гинекологов: Артура Ашиткова, Юлианну Иванову, Лилию Панаиоти и Валентину Чернышову. Им было предъявлено обвинение в торговле людьми (статья 127.1 УК России), «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы».

Владислав Мельников — эксперт в области суррогатного материнства. Он утверждал, что именно его центр подбирал суррогатную мать для Пугачевой и Галкина.