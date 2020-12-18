Названа стоимость самого дорогого особняка на Рублевке

Самый дорогой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Московском регионе продается за 5,8 миллиарда рублей. Столько просят за дом площадью 13 тысяч квадратных метров, расположенный на участке в более чем 250 соток. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Стартовая цена коттеджей на Рублевке составляет 22 миллиона рублей. За такую сумму здесь можно приобрести дом площадью 518 квадратных метров на участке в 18 соток. Спрос на объекты данного направления с января по ноябрь 2020 года вырос на 36,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В качестве еще одного дорогого направления эксперты назвали Новорижское шоссе — здесь спрос увеличился на 45,5 процента по сравнению с прошлым годом. Стоимость самых дешевых особняков начинается от 18,8 миллиона рублей. С таким бюджетом можно стать собственником объекта площадью 370 «квадратов» на участке в 14 соток. Наиболее дорогой коттедж продается за 1,65 миллиарда рублей — дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров на участке в 60 соток.

По словам риелторов, всплеск интереса связан с пандемией и режимом самоизоляции. Пик спроса пришелся на весну и начало лета, что привело к скачку цен. Несмотря на отмену части карантинных ограничений, стоимость домов по-прежнему остается завышенной.

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