Внучку Черномырдина оставили без дачи на Рублевке

Внучку бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина оставили без дачи в поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе. Верховный суд признал незаконным дарение недвижимости Марии Черномырдиной ее отцом Виталием, отклонив кассационные жалобы. Об этом сообщает РИА Новости.

Черномырдин-младший передал дочери земельный участок площадью более пяти гектаров, семиэтажный особняк площадью 1900 квадратных метров с двумя подземными этажами и трехэтажный дом в 647 «квадратов» с одним подземным этажом. Однако в 2019 году финансовый управляющий Виталия Руслан Губайдуллин подал заявление о признании дарения незаконным.

Материалы по теме Советский теремок Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь? Теперь живите с этим Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России

Суд первой инстанции руководствовался тем, что Виталия Черномырдина признали банкротом в 2018 году, следовательно, поместье необходимо вернуть в конкурсную массу, поскольку его владелец был неплатежеспособен. По мнению суда, договоры дарения имеют признаки мнимых сделок, которые заключили для вывода ликвидного имущества. Апелляционный и окружной суды поддержали решение.

Против Губайдуллина выступили Мария Черномырдина и Газпромбанк, в залоге у которого находилось подаренное имущество. Как сказал юрист финансовой организации, требования управляющего не направлены на восстановление нарушенных прав других кредиторов, поскольку в случае возврата недвижимости в конкурсную массу сохранится обременение в пользу Газпромбанка.

Заявление о банкротстве Черномырдина-младшего поступило в суд в сентябре 2016 года. Первая процедура банкротства, реструктуризация долгов, была введена в 2017-м по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла более 304 миллионов рублей. Крупнейшим кредитором, чьи требования включили в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, стала металлургическая компания «Северсталь» — примерно 18 миллиардов рублей.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться